Sub-12: Vingadores, Sul América, Craques do Futuro e Santos Manaus vencem

Manaus/AM - O Campeonato Amazonense Sub-12 segue com muitos gols e dedicação dos jovens atletas. No último domingo (26), duas partidas iniciaram a 2ª rodada, enquanto duas encerraram a 1ª, na Arena Laranjeiras. Pelo grupo A, os Vingadores bateram o América de Manacapuru e conquistaram seu segundo triunfo no campeonato.

O Sul América venceu a primeira, diante do Manaus FC. O grupo B, estreante, teve Craques do Futuro e Santos Manaus como vitoriosos na rodada. Equipes derrotaram Guerreirinhos e RB do Norte, respectivamente.

Vingadores 4 x 2 América de Manacapuru

Os Vingadores contaram com uma tarde inspirada do atacante Pedro, que marcou um hat-trick na partida. Henrique fez o outro gol do time. Elias e Kaleb fizeram para o América. Com o resultado, os Vingadores ficaram na liderança do grupo A, com seis pontos.

Manaus 0 x 2 Sul América

Estreante, o Manaus FC encarou o Sul América, que vinha de derrota na 1ª rodada. O Sulão saiu vencedor no duelo, com gols de Rerysson e Thalles, e conquistou a primeira vitória. Ocupa a 3ª posição, atrás da Inter Academy, que folgou na rodada.

Craques do Futuro 3 x 2 Guerreirinhos

De virada, o Craques do Futuro estreou vencendo o Guerreirinhos. Pedro Henrique abriu o placar para o Tricolor. Guilherme, Luiz Fabiano e Marcelo garantiram a virada. Vinicius fez o outro gol do Guerreirinhos.

RB do Norte 0 x 5 Santos Manaus

O Santos Manaus aplicou a maior goleada da competição até o momento. Caio fez três gols e foi o nome do jogo. Jonas e um gol contra de Guilherme completaram o triunfo do Peixe sobre o Boto.

Próximos jogos

Nesta terça-feira (28), o grupo B vai disputar a 2ª rodada. Craques do Futuro encara o Santos Manaus, às 15h30, enquanto o Guerreirinhos enfrenta o RB do Norte, às 16h30.

O grupo A volta a campo na quinta-feira (30), já na disputa da 3ª rodada, com América de Manacapuru x Manaus FC, às 15h30, e Inter Academy x Vingadores, às 16h30. A folga ficará com o Sul América. Todas as partidas serão realizadas na Arena Laranjeiras.

Com informações da assessoria