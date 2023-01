Stefani e Matos conquistam inédito título de duplas para o Brasil no Australian Open

Bruno Soares, aliás, tem seu nome marcado na história do Australian Open. Em 2016, ele venceu tanto o torneio de duplas masculinas, ao lado do britânico Jamie Murray, quanto o de duplas mistas, jogando com a russa Elena Vesnina.

Tenistas brasileiros só foram campeões de duplas em Grand Slam com parceiros estrangeiros. Maria Esther Bueno, Bruno Soares, Marcelo Melo e Thomaz Koch já ergueram taças de duplas nos principais torneios do tênis.

Em Melbourne, eles venceram os indianos Sania Mirza e Rohan Bopann por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/2, e conquistaram o título das duplas mistas do Australian Open.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.