Sport joga mal e é derrotado pelo Bragantino na Ilha do Retiro

A torcida protestou contra o técnico Pepa, com gritos de “burro” ao final do jogo.

O Sport perdeu para o Bragantino por 1 a 0 na Ilha do Retiro, pela 4ª rodada do Brasileirão, e segue sem vencer na competição. Esta foi a terceira derrota consecutiva do time pernambucano, que permanece na lanterna com apenas 1 ponto.

