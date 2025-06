Soteldo pede para sair, e negociação entre Santos e Fluminense avança

O Fluminense precisa fechar rapidamente com Soteldo para inscrevê-lo no Super Mundial de Clubes. O prazo termina na terça-feira (10).

O UOL ouviu no Santos que o clube vai atrás de um "atacante melhor". O Peixe já pensava na chegada de um atacante de velocidade antes mesmo do Fluminense procurar Soteldo.

Diante dos números melhores e a ideia de não ter um atleta insatisfeito, o Santos concordou com o acordo. O caso agora está entre os advogados dos clubes. O ok pode sair ainda neste domingo.

