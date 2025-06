Site elege camisa mais bonita do Mundial; veja posições dos brasileiros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mundial de Clubes começou neste sábado (14) com Al Ahly 0x0 Inter Miami, e as camisas dos 32 times participantes do torneio serão vistas várias vezes pelos torcedores nas próximas semanas.

O The Athletic elaborou um ranking com os uniformes mais bonitos do torneio. A lista foi elaborada pelo jornalista Nick Miller e abrange apenas as camisas de número 1 -os modelos reservas, portanto, estão fora do escopo.

O Espérance, rival do Flamengo na estreia do Grupo D, venceu a eleição do site norte-americano. O time tunisiano carrega em seu traje o amarelo e o vermelho como tons base, trazendo também detalhes em preto.

"Esta camisa é simplesmente magnífica. Uma maravilha, uma beleza. Dá vontade de aplaudir -o que é estranho, mas dá. O vermelho e o amarelo se complementam e são brilhantemente compensados pelo acabamento preto, que é usado com muito critério", disse Nick Miller.

A camisa melhor colocada entre os brasileiros é a do Palmeiras, que foi listada na 16ª posição. O Botafogo (18º), o Flamengo (22º) e o Fluminense (24º) completam os representantes do país.

O Chelsea ficou na lanterna. O uniforme azul do time inglês foi classificado como "horrível" pelo jornalista, que colocou o Bayern de Munique logo acima.

O UOL tem uma enquete infinita sobre o tema e, com mais de 1,3 milhão de votos, vai além: traz as 64 camisas presentes no torneio (com modelos titular e reserva).

Veja a lista do The Athletic

1. Espérance

2. Wydad Casablanca

3. Boca Juniors

4. Borussia Dortmund

5. River Plate

6. FC Salzburg

7. Mamelodi Sundowns

8. Inter Miami

9. Pachuca

10. PSG

11. Los Angeles FC

12. Seattle Sounders

13. Benfica

14. Atlético de Madri

15. Manchester City

16. Palmeiras

17. Ulsan

18. Botafogo

19. Al-Ain

20. Real Madrid

21. Porto

22. Flamengo

23. Al Ahly

24. Fluminense

25. Al-Hilal

26. Monterrey

27. Juventus

28. Urawa Red

29. Inter de Milão

30. Auckland City

31. Bayern de Munique

32. Chelsea