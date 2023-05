Série C: Amazonas recebe o Operário-PR no Carlos Zamith

Manaus/AM - Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C, o Amazonas FC vai encarar o Operário-PR diante do seu torcedor, no Carlos Zamith, domingo (21), às 15h (horário de Manaus).

Vindo de vitória como visitante, o Aurinegro, que está em quinto na tabela de classificação, com seis pontos, vai em busca do terceiro triunfo seguido na competição. O clube conta com o apoio vindo das arquibancadas no Zamith, para sair com mais três pontos.

O Operário-PR vem de empate, em casa e está na nona colocação, fora da zona de classificação.

Ingressos

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos a R$ 40 inteira e R$ 20 meia. O Amazonas FC anunciou que a venda online para o duelo está liberada. Quem quiser adquirir de forma antecipada, basta acessar ingressodevantagens.com.br. Vendas presenciais somente no dia do jogo.

Sorteio na Toca da Onça

Em comemoração aos 4 anos de fundação, o clube anunciou que qualquer torcedor com a camisa do Amazonas terá direito à meia-entrada. E os benefícios à nação não param por aí; na compra de um ingresso, o torcedor irá concorrer a uma moto 0km, que será sorteada no intervalo da partida.