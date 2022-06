'Sempre estive em alto nível', afirma Miranda após vitória do São Paulo

A próxima partida da equipe será nesta quinta (16), às 16h, contra o Botafogo no Engenhão. O duelo é válido pela 12ª rodada do torneio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de não entrar em campo nas primeiras oito partidas do Brasileirão, Miranda retomou a titularidade nas últimas três rodadas, sendo um dos destaques do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG. Após o jogo deste domingo (12), no Morumbi, o defensor falou sobre o momento que vive.

