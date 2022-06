Interino do Vasco ressalta entrega e coletividade do grupo contra Cruzeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro neste domingo (12), Emílio Faro, técnico interino do Vasco, ressaltou o casamento entre torcida e time e a entrega de todos.

"Jogamos com todo mundo voltado para conseguir o maior número de vitórias nas ações da partida. O destaque foi o Vasco, cada rosto representa um elemento abaixo do escudo do clube", disse ele.

Sobre o ambiente no Maracanã, Faro disse que a atmosfera no estádio vinha sendo conversada durante a semana e ele afirmou que aproveitar o apoio do torcedor era fundamental para o triunfo:

"A gente tinha de usufruir desse público. Viemos para um jogo com a aparência de uma final de campeonato. Disputamos a partida como tal. Decisão não se joga, se vence".

Com o resultado, o Cruz-maltino manteve a 3ª posição, pulou para 24 pontos e se consolidou ainda mais no G-4. No próximo sábado (18), o time visita o Londrina, 16h, no Estádio do Café.