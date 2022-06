Figueiredo ressalta torcida do Vasco e diz que grupo quer acesso com título

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro neste domingo (12), Figueiredo, do Vasco, um dos destaques da partida, falou da satisfação de vencer em um Maracanã lotado.

O jovem atacante não escondeu a euforia com a festa dos vascaínos e disse que não basta o acesso, já que o objetivo do elenco é o título da Série B. Com o triunfo, o Cruz-maltino ficou a quatro pontos do clube celeste, o líder do torneio.

"Não tem explicação. Nossa torcida é linda quando apoia a gente. Acredito que nosso grupo é muito forte e unido. Nosso grupo está buscando o acesso e o título. A gente busca a liderança e agora estamos mais perto do objetivo", disse ele à "Globo".

Com o resultado, o Cruz-maltino manteve a 3ª posição, pulou para 24 pontos e se consolidou ainda mais no G-4. No próximo sábado (18), o time visita o Londrina, 16h, no Estádio do Café.