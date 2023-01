Sem mercado na Europa, argentino ex-PSG é anunciado por time do Qatar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Qatar SC anunciou nesta quarta-feira (11) a contratação do meia Javier Pastore. O argentino de 33 anos já disputou duas Copas do Mundo e tem passagens por clubes como PSG e Roma. Antes de se transferir para o time qatari, ele estava no Elche.

Pastore deixa o Elche após um ano e meio e apenas 16 jogos disputados. O argentino sofreu com lesões.

O meia se despediu do clube espanhol no último sábado (7).

O Elche liberou Pastore de graça para buscar outro clube, e o argentino fechou com o Qatar SC. Detalhes do contrato não foram divulgados.

Seu companheiro de equipe mais famoso será o espanhol Javi Martínez, ex-Bayern de Munique.

O Qatar SC é um clube de meio de tabela na Qatar Stars League, o campeonato nacional do país. A equipe está no oitavo lugar na atual temporada da liga, que conta com 12 times.