Seleção do Campeonato Paulista tem cinco jogadores do Palmeiras e três do Bragantino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF realizou, na noite desta segunda-feira (4), a premiação do Campeonato Paulista de 2022, que foi encerrado com título do Palmeiras após a final contra o São Paulo disputada no fim de semana.

Um dos destaques da cerimônia, que se deu no Espaço das Américas, ficou com a divulgação da escalação do campeonato, composta por cinco jogadores do Palmeiras, três do Bragantino, dois do São Paulo e um do Corinthians —Rogério Ceni superou Abel Ferreira e foi eleito o melhor treinador.

O time "dos sonhos", idealizado por técnicos e capitães das 16 equipes participantes, tem a tática 4-3-3 e é formado por:

Weverton (Palmeiras); Rafinha (São Paulo), Léo Ortiz (Bragantino), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Lucas Cândido (Bragantino); Danilo (Palmeiras), Renato Augusto (Corinthians) e Raphael Veiga (Palmeiras); Dudu (Palmeiras), Artur (Bragantino) e Calleri (São Paulo). Técnico: Rogério Ceni

No fim do evento, foram anunciados os vencedores dos troféus especiais. Pablo Maia, cria da base do São Paulo, faturou o prêmio de revelação do Paulistão. Calleri, parceiro do jovem volante, ganhou a categoria de "Gol mais bonito" e de "Craque da Galera".

Ronaldo, que está de mudança da Inter de Limeira para o Novorizontino, foi o artilheiro, enquanto Artur sagrou-se "Craque do Interior"