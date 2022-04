Dudu é eleito craque do Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu, atacante do Palmeiras, foi eleito na noite desta segunda-feira (4) o craque do Campeonato Paulista. O anúncio se deu durante a cerimônia de encerramento do torneio, organizada pela FPF e realizada no Espaço das Américas.

Um dos destaques do time de Abel Ferreira na final contra o São Paulo, o jogador deu um breve depoimento ao receber o seu troféu.

"Agradecer primeiro a Deus por nos dar saúde e sabedoria de estar fazendo o que a gente ama. Agradecer aos companheiros, porque sem eles isso não aconteceria, agradecer à Leila por isso tudo, ao Maurício [Galiotte] e a todos que votaram também", disse ele.

Durante o evento, foram anunciados os outros vencedores dos troféus individuais do estadual. Pablo Maia, cria da base do São Paulo, faturou o prêmio de revelação do Paulistão. Calleri, parceiro do jovem volante, ganhou a categoria de "Gol mais bonito" e de "Craque da Galera" —esta última se deu em votação via redes sociais.

Ronaldo, que está de mudança da Inter de Limeira para o Novorizontino, foi o artilheiro, enquanto Artur sagrou-se "Craque do Interior".