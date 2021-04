SBT compra direitos da Champions League para TV aberta até 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT anunciou nesta terça-feira (6) a compra dos direitos de transmissão da Champions League para a TV aberta no Brasil. Com um contrato firmado por três anos, a emissora exibirá as partidas da principal competição de clubes do mundo a partir da temporada 2021/22, que deve começar em agosto.

O acordo foi comemorado pelos executivos do canal paulista, que completa quatro décadas neste ano. Coube ao locutor Téo José, o titular das transmissões de futebol do SBT, confirmar o acerto e divulgá-lo ao público.

"Com muito orgulho e prazer, anuncio que, a partir do próximo mês de agosto, a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, vai estar na TV aberta", afirmou o narrador, citando em seguida o nome de alguns dos craques e dos grandes times que estarão na tela da emissora.

O SBT vem ampliando sua participação no esporte desde o ano passado, quando se apresentou para ocupar o espaço vago diante do impasse nas negociações da TV Globo com clubes e federações. O canal também tem os direitos de transmissão da Copa Libertadores.

"A partir de agosto, o SBT passa a ter a maior competição de clubes do nosso continente e a maior competição de clubes da Europa. Esse é um dos presentes dos 40 anos do SBT. É a nossa família trabalhando para divertir e emocionar a sua família", disse Téo José.

Pelo acordo costurado, a emissora exibirá uma partida por rodada, desde a fase de grupos até a decisão. Isso significa um total de 15 jogos por edição da Champions, 45 ao longo da duração do contrato. Na TV fechada e nas transmissões pela internet, os direitos continuam com a TNT Sports.