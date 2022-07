São Paulo sofre gol nos acréscimos e empata com Goiás em jogo de reviravoltas

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo empatou com o Goiás em 3 a 3 neste sábado (23), no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo bastante movimentado, a equipe tricolor saiu atrás no placar, buscou a virada, desperdiçou pênalti e acabou cedendo empate nos acréscimos.

O Goiás surpreendeu e marcou logo cedo com Dadá Belmonte, mas o São Paulo conseguiu virar no primeiro tempo com Calleri e Nestor e ainda sofrer o empate com Danilo. No último lance da etapa inicial, Luciano teve pênalti defendido pelo goleiro Tadeu.

No segundo tempo, o São Paulo voltou à frente do placar logo aos três minutos, em cabeceio de Patrick. O time tricolor, porém, não conseguiu controlar a partida e levou sustos do Goiás até o fim. Nos acréscimos, Pedro Raul aproveitou cruzamento e devolveu a igualdade.

O São Paulo de Ceni tem se acostumado com emoção nos seus jogos. O time tricolor eliminou o Palmeiras nos pênaltis após perder por 2 a 1 e empatou em 2 a 2 com o Fluminense e 3 a 3 com o Internacional.

Com o empate, o São Paulo vai ao nono lugar, com 26 pontos. O Goiás é o 12º, com 22. O time tricolor voltará a campo para enfrentar o América-MG na quinta-feira (28), novamente no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clube esmeraldino terá a semana livre antes de receber o Coritiba, no dia 30, na Serrinha, pela 20ª rodada do Brasileiro.

SÃO PAULO

Thiago Couto; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington (Marcos Guilherme); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Igor Vinicius), Igor Gomes (Gabriel Neves) e Patrick (Nikão); Luciano (Talles) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Caetano, Danilo Cardoso e Sávio; Diego (Pedro Junqueira), Matheus Sales (Fellipe Bastos) e Luan Dias (Caio); Vinícius (Danilo Barcelos), Pedro Raul e Dadá Belmonte (Nicolas). Técnico: Jair Ventura

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público e renda: 39.393/R$ 1.761.264,00

Árbitro: Caio Max Augusto Ferreira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Luizão e Talles (São Paulo); Matheus Sales, Dadá Belmonte, Pedro Raul e Fellipe Bastos (Goiás)

Gols: Dadá Belmonte, aos oito, Calleri, aos 28, Rodrigo Nestor, aos 33, e Danilo Cardoso, aos 38 minutos do primeiro tempo; Patrick, aos três, e Pedro Raul, aos 46 minutos do segundo tempo