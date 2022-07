Vila Nova vence o Vasco e encerra jejum de 13 jogos na Série B

MACEIÓ/AL - Sem saber o que era vencer há 13 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova, finalmente, voltou a sentir o gosto do triunfo ao bater o Vasco por 1 a 0 neste sábado (23), no estádio Serra Dourada, em Goiás.

O zagueiro Rafael Donato, do time da casa, foi o responsável pelo gol da quebra do jejum, no início do segundo tempo. O Vasco ainda tentou responder, mas parou em Tony em sua melhor chance, um chute de longe de Juninho.

Apesar do resultado positivo, a vitória não mudou muito a situação do Vila Nova, que continua na lanterna do torneio, ainda que agora com 17 pontos. O Ituano, primeiro fora do Z-4, tem 20 pontos.

O Vasco, por outro lado, deixou a vice-liderança escapar e agora aparece na terceira colocação, com 35 pontos. A equipe foi ultrapassada pelo Grêmio, que venceu a Ponte Preta por 2 a 1 e agora tem 36.

O clube carioca volta a campo na próxima quinta (28), às 19h, para encarar o CRB, em São Januário. Já o time goiano vai ter uma semana de folga e só viaja no próximo sábado (30), para enfrentar o Grêmio Novorizontino, no Jorge Ismael De Biase, às 18h30.