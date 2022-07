Botafogo bate Athletico em noite inspirada de Jeffinho no Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma noite inspirada de Jeffinho, que fez um golaço e ainda iniciou a jogada do primeiro gol, o Botafogo venceu o Athletico-PR por 2 a 0 neste sábado (23), no Nilton Santos, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de quatro jogos sem marcar, o Botafogo conseguiu encerrar seu jejum com apenas 18 minutos. Jeffinho avançou pela esquerda e cruzou. O goleiro Bento espalmou, e a bola sobrou para o atacante Erison, que teve tempo de mirar para colocar no ângulo e balançar a rede.

Na segunda etapa, Jeffinho driblou dois marcadores antes de bater no cantinho e ampliar o placar, aos nove minutos

Com o triunfo, o clube alvinegro sobe para a 11º colocação, agora com 24 pontos. Já o time rubro-negro perde a chance de dormir na vice-liderança e se mantém fora do G-4 —ainda com 31 pontos, é o quinto lugar.

Na 20ª rodada, a primeira do returno, o Botafogo visitará o Corinthians, no sábado (30), às 19h. Já o Athletico vai receber o São Paulo no domingo (31), às 16h. Antes, no entanto, o time paranaense entra em campo pela Copa do Brasil, na quarta (27), às 21h30, em visita ao Flamengo no Maracanã.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Daniel Borges (Saravia), Philipe Sampaio, Lucas Mezenga e Marçal; Eduardo, Tchê Tchê e Lucas Fernandes (Patrick de Paula); Lucas Piazon, Erison (Matheus Nascimento) e Jeffinho.(Luis Henrique) Técnico: Luís Castro

ATLHETICO-PR

Bento; Orejuela (Khellven), Thiago Heleno (Nicolás Hernández), Matheus Felipe e Abner (Vitinho); Hugo Moura, Fernandinho (Erick) e David Terans; Canobbio (Vitor Bueno), Pedrinho e Rômulo. Técnico: Felipão

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Thiago Heleno e Terans (ATH)

Gols: Erison, aos 18'/1ºT (BOT); Jeffinho, aos 9'/2ºT (BOT)