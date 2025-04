São Paulo sofre com ex-Corinthians, mas joia garante empate contra o Ceará

Gol: Pedro Henrique (CEA), aos 3 minutos do 1º tempo; Ryan Francisco, aos 43 minutos do 1º tempo (SAO)

Pedro Henrique abre o placar para o Ceará. Logo aos 3 minutos de jogo, Matheus Bahia achou belo lançamento longo do campo de defesa para Pedro Henrique. O atacante ganhou na velocidade de Igor Vinícius, ficou cara a cara com Rafael e só deu um tapa para encobrir o goleiro do Tricolor. 1 a 0 para o Ceará.

No total foram sete cartões amarelos na partida: cinco para o lado do São Paulo e dois para o Ceará.

Os dois times abusaram das faltas para evitar a continuidade das jogadas do rival, e o jogo foi muito picotado no segundo tempo.

O São Paulo melhorou bastante com o empate e teve chance de ampliar ainda antes do intervalo, mas Luciano desperdiçou grande chance chutando em cima de Fernando Miguel.

O problema é que a equipe de Léo Condé abdicou da posse de bola e assistiu ao São Paulo propor o jogo. A ideia era explorar o contra-ataque com 10 jogadores no campo de defesa e Pedro Raul isolado na frente.

Já o Tricolor recebe o Náutico no Morumbis na terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), também pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Pedro Henrique, ex-Corinthians, abriu o placar para o Vozão logo aos 3 minutos do 1º tempo. No entanto, a estrela de Ryan Francisco brilhou e a joia empatou o jogo para o São Paulo.

