São Paulo se impressiona com início de Rigoni, bancado por Crespo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foram só dois jogos, 115 minutos em campo, mas o argentino Emiliano Rigoni já causa boa impressão na torcida tricolor. O meia-atacante ambidestro estreou pelo São Paulo atuando no setor ofensivo diante do Atlético-GO no último sábado (5), mas foi escalado como ala pela direita na goleada por 9 a 1 sobre o 4 de Julho (PI) na terça-feira (8) e foi bem: um gol e uma assistência.

A versatilidade e a desenvoltura apresentada na partida que classificou o time às oitavas da Copa do Brasil ajuda explicar o interesse de Hernán Crespo pelo seu futebol. A contratação de Rigoni foi uma indicação do técnico ao departamento de futebol do São Paulo.

"Rigoni é um jogador muito interessante, que pode ajudar este elenco. É um jogador que tem experiência internacional, ganhou a Sul-Americana com o Independiente (2017), e jogou na Europa (Rússia, Itália e Espanha). Acredito que pode nos ajudar muito", disse Crespo após o empate em 0 a 0 com o Fluminense na estreia no Brasileiro.

O argentino atuou por quatro temporadas na Europa, passando pelo Zenit (RUS), Atalanta (ITA), Sampdoria (ITA) e Elche (ESP). Ele acertou com o time tricolor por 1,8 milhão de euros (R$ 11,5 milhões na cotação atual), que serão pagos em cinco parcelas, com início somente em dezembro deste ano.

O posicionamento aberto pela direita diante do 4 de Julho foi situacional: Crespo optou por deixar o time extremamente ofensivo, pois precisava da vitória por dois gols na Copa do Brasil para reverter a derrota por 3 a 2 na partida de ida e avançar no torneio. A boa atuação na goleada por 9 a 1, claro, abriu a possibilidade de nova utilização do esquema em momentos de necessidade ofensiva da equipe. Por ali, Daniel Alves vinha sendo o titular antes de lesionar.

Rigoni, que já tinha dado assistência em cruzamento na medida após drible rápido pela direita, foi escolhido para avançar na segunda etapa na vaga de Eder, veterano que saiu para dar lugar a Igor Vinícius —lateral de origem, que disputa minutos com o colombiano Orejuela para a reserva imediata de Dani Alves. O jovem Galeano também já foi usado de modo experimental por Crespo no flanco direito.

Deslocado para o ataque na segunda etapa, Rigoni contou com a sorte de um desvio na marcação para marcar seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Com Luciano atuando como meia, Rigoni pode disputar posição por ali também, tendo o próprio Eder, Pablo, Rojas e novamente Galeano como principais concorrentes.