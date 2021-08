São Paulo cede empate ao Palmeiras no jogo de ida das quartas da Libertadores

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O São Paulo saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem contra o Palmeiras nesta terça-feira (10), no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Os gols do empate em 1 a 1 foram marcados por Luan e Patrick de Paula.

O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira (17), no Allianz Parque, às 21h30. Quem passar de fase enfrenta o ganhador do confronto entre Atlético Mineiro e River Plate (ARG).

O gol de Luan, assim como na final do Paulista, ajudou a dar emoção a um jogo truncado. Na ocasião, ele chutou fraco e sem direção, mas a bola desviou em Felipe Melo e enganou o goleiro Weverton, que também não tinha qualquer possibilidade de defesa na partida desta terça. Volante, Luan é uma das peças mais utilizadas por Crespo, especialmente por seu equilíbrio no setor defensivo.

Já Patrick de Paula, que entrou no decorrer da partida, tomou para si a responsabilidade de uma falta que mais indicava um cruzamento na grande área. Cobrado pela torcida, o meio-campista não se acanhou e teve a alegria de balançar a rede. Ele ainda continuou sempre buscando jogadas, com dribles rápidos e passes curtos.

O jogo teve poucas emoções no começo. No segundo tempo, o São Paulo partiu para cima, construindo mais, especialmente pelo meio de campo e sob marcação forte, criando erros do Palmeiras. Deu certo até o gol de Patrick de Paula, que reviveu o clube alviverde, mas não foi suficiente para balançar a rede outra vez.

Hernán Crespo cresceu seu recorde pessoal sobre Abel Ferreira, com cinco jogos disputados, divididos em três vitórias e dois empates. O técnico palmeirense nunca ganhou o confronto. A última vitória do atual campeão da Libertadores remonta a 2019, quando os técnicos eram Mano Menezes (Palmeiras) e Fernando Diniz (São Paulo).

Historicamente, cada time tinha a oportunidade de continuar uma narrativa nesta terça-feira (10) e foi o São Paulo quem adicionou parágrafos ao seu próprio recorde, já que nunca perdeu para o Palmeiras no mata-mata da Copa Libertadores. Os times se enfrentaram três vezes anteriormente, todas nas oitavas de final, em 1994, 2005 e 2006, e em todas o clube tricolor chegou às quartas.

Em 1994, primeiro jogo das oitavas de final terminou empatado. No segundo, Euller fez os dois gols do São Paulo, Evair descontou para o Palmeiras e o 2 a 1 definiu a vaga. Onze anos depois, o clube tricolor venceu as duas partidas: a primeira por 1 a 0, gol de Cicinho, e a segunda por 2 a 0, com gols de Cicinho e Rogério Ceni.

Foi só em 2006 que o Palmeiras chegou mais perto de bater o rival. Com empate em 1 a 1 e a segunda partida caminhando para o mesmo resultado, bastou um pênalti convertido por Rogério Ceni para que a história fosse a mesma dos anos anteriores.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda (Welington, Reinado), Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Nestor (Igor Gomes) e Gabriel Sara; Rigoni e Pablo. T.: Hernán Crespo

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga (Gabriel Veron); Dudu, Rony (Luiz Adriano) e Breno Lopes (Wesley). T.: Abel Ferreira

Estádio: Morumbi, São Paulo (SP)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

VAR: Julio Bascuñán (CHI)

Cartões amarelos: Daniel Alves (SAO); Renan (PAL)

Gols: Luan, (SAO), aos 6', e Patrick de Paula (PAL), aos 28'/2ºT