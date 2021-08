Com gol de Léo Jabá, Vasco bate o Vila Nova e dorme no G-4 da Série B

Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Remo, no Baenão, às 21h30 de sexta (13). Já o Vila Nova visitará o Londrina, no domingo (15), às 11h.

Com o resultado válido pela 17ª rodada, o time cruz-maltino vai a 28 pontos e agoradorme na quarta posição do campeonato —até quinta (12), ainda acompanha os resultados dos rivais para saber se consegue se manter na zona de acesso.

