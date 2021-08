Funcionário mais antigo do Goiás morre de Covid-19

O Goiás Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento do colaborador do clube, José Marinho Batista, aos 78 anos, na tarde desta terça (10), vítima de complicações da Covid-19. Atualmente, era o funcionário mais antigo do clube, onde trabalhou desde 1982. pic.twitter.com/BneowDbTDU

No Twitter, o Goiás lamentou o falecimento do funcionário e decretou luto oficial de três dias.

