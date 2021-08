Ronaldo Jacaré anuncia aposentadoria do MMA

Ronaldo Jacaré, de 41 anos, revelou, nesta terça-feira (10), que vai se aposentar do MMA. O anúncio ocorreu durante sua participação no podcast Mundo da Luta #148.

"Eu já lutei muito, me aposentei muito cedo do jiu-jítsu, eu acho que já lutei muito MMA e não tenho pretensão de voltar a lutar. Acabou mesmo. Estou me aposentando do MMA, e estou voltando ao esporte que eu fiz história, o esporte que gosto demais", contou Jacaré.

De acordo com o Canal Combate, Ronaldo Jacaré vai pendurar as luvas após conquistar 26 vitórias, 10 derrotas e um "No Contest" (luta sem resultado). Ele tem um título mundial no peso e dois no absoluto, foi campeão brasileiro, da Copa do Mundo, e do Mundial de ADCC.