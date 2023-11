Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Fluminense chega para o jogo contra o Santos em uma sequência invicta desde que conquistou a Conmebol Libertadores. Com duas vitórias e dois empates, a equipe de Fernando Diniz não tem grandes aspirações no Brasileirão, mas estipulou uma meta de sete pontos nos últimos três jogos para conseguir uma premiação maior.

O Santos vê a partida contra o Fluminense como mais uma decisão na luta contra o rebaixamento. Em 15º lugar, com 43 pontos, o Peixe quer somar pontos para não se aproximar do do Z-4 do Brasileirão.

Manaus/AM - Santos e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ge acompanha em tempo real – clique aqui para seguir o confronto, com vídeos exclusivos de lances e gols.

