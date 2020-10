Santos e Porto não entram em acordo, e Lucas Veríssimo fica na Vila Belmiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não entrou em acordo com o Porto (POR) para negociar o zagueiro Lucas Veríssimo com os portugueses. A data de ida do jogador para Portugal e a falta de tempo hábil travaram a negociação.

O Santos havia aceitado receber parte do montante de 6,5 milhões de euros (R$ 42,6 milhões) em 2020 e o restante em 2021, mas como a janela de transferências de Portugal fechou nesta terça (6), às 20h (de Brasília), não houve tempo para fechar o negócio.

O clube da Vila Belmiro sugeriu que o atleta ficasse na equipe até o final deste ano e fosse para o Porto apenas em janeiro, mas o Dragão descartou essa hipótese e colocou fim na negociação.

Como o presidente Orlando Rollo, que substitui o afastado José Carlos Peres, está dentro dos últimos três meses de mandato, havia obrigatoriedade do negócio passar pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo.

O Conselho Fiscal se reuniu nesta terça-feira (6), em encontro agendado previamente e não especificamente para analisar o caso Veríssimo, mas a documentação da proposta do Porto demorou a chegar e não haveria tempo hábil para finalizar a operação.