Ainda desfalcado pela Covid-19, Fluminense visita o Goiás

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense recebeu nesta semana o "reforço" de nove jogadores que testaram positivo para Covid-19. Apesar de liberados pelo protocolo da CBF, os atletas não viajam para Goiânia, onde o Tricolor enfrenta o Goiás, nesta quarta-feira (7), às 20h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento tiveram Covid-19 e ficaram 10 dias assintomáticos, mas estão fora pela terceira rodada seguida. O Fluminense também não terá Paulo Henrique Ganso, ainda não liberado por ter testado positivo para a doença do novo coronavírus no dia 30

Outros desfalques do time de Odair Hellmann são os zagueiro Matheus Ferraz e Frazan e o atacante Wellington Silva, contundidos. O meio-campista Michel Araújo está suspenso.

A comissão técnica preferiu preservar fisicamente os jogadores que precisam readquirir a melhor forma antes de retornar. Com o isolamento forçado, foram quase duas semanas sem treinamentos para os 10 — contando com Ganso, o que os departamentos médico, de fisiologia, fisioterapia e preparação física consideram prejudiciais para uma volta imediata.

Confirmando a informação em nota à imprensa, o Fluminense declarou oficialmente que "após passarem dez dias isolados em quarentena e sem treinar devido a covid-19, os atletas retornaram aos treinos apenas na última segunda-feira. Por isso, após avaliação do departamento médico e da preparação física, os atletas não foram relacionados para a partida desta quarta-feira, contra o Goiás, por ainda não estarem em condições ideais".

No time titular, o substituto de Michel Araújo será o volante Yago, refazendo a trinca "original" de meio-campistas de Odair Hellmann do fim do Campeonato Carioca.

O Fluminense, que vem de um empate por 1 a 1 com o Botafogo, começa a rodada na oitava colocação, com 18 pontos.

Já o Goiás é o lanterna, com apenas dez pontos. A equipe dirigida por Enderson Moreira vem de uma derrota em casa para o Santos por 3 a 2 e terá problemas para escalar o time contra o Fluminense. O zagueiro David Duarte e os meio-campistas Sandro e Daniel Bessa estão suspensos, enquanto o atacante Keko está contundido.

GOIÁS

Tadeu; Edilson, Fábio Sanches, Heron, Jefferson (Caju); Breno, Ratinho, Ignacio Jara; Victor Andrade, Rafael Moura, Vinícius. T.: Enderson Moreira

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Nino, Digão, Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Yago Felipe, Nenê; Fernando Pacheco, Fred. T.: Odair Hellmann

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: 20h30 desta quarta-feira

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)