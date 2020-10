Líder, Atlético-MG perde estrangeiros para encarar o Fortaleza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Sampaoli terá que mudar a defesa, o meio-campo e o ataque do Atlético-MG na partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (7), às 21h30, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante do Atlético-MG não poderá contar com o zagueiro paraguaio Junior Alonso, com o meia equatoriano Alan Franco e com o atacante venezuelano Savarino, já que cada um defenderá sua respectiva seleção em jogos das Eliminatórias para a Copa de 2022.

O xerife Junior Alonso, um dos destaques do atual líder isolado do Brasileirão, deve ceder o seu lugar no time titular para Igor Rabello. O camisa 16, inclusive, substituiu o companheiro paraguaio na vitória alvinegra por 4 a 1 sobre o Vasco, no Mineirão, na rodada passada.

No meio-campo, Jair deve entrar para reforçar o sistema defensivo. Já no ataque, Marrony deve ser o escolhido para ter mais uma chance entre os titulares.

Líder do Brasileirão com 27 pontos e cinco de vantagem sobre o Internacional, o Atlético-MG vem de uma campanha recente arrasadora. A equipe alvinegra ganhou as últimas quatro partidas e marcou 13 gols nesse período -média de 3,25 por jogo.

RB Bragantino, Atlético-GO, Grêmio e Vasco foram as vítimas do Atlético-MG. A última derrota do time de Sampaoli aconteceu no dia 9 de setembro para o Santos, na Vila Belmiro.

O Fortaleza também não perde faz tempo. A equipe dirigida por Rogério Ceni está invicta há cinco rodadas, mas isso não se reflete tão bem na tabela de classificação -ocupa o décimo lugar, com 17 pontos.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson, Carlinhos; Felipe, Juninho, Romarinho; David, Wellington Paulista, Osvaldo. T.: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Igor Rabello, Réver, Guilherme Arana; Allan, Jair, Nathan; Marrony (Marquinhos), Eduardo Sasha, Keno. T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF)