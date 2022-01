Santos cria preparação especial pós-Covid e seguirá desfalcado no Paulista

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos criou um protocolo pós-Covid para evitar lesões neste início de temporada. O time poderia apenas esperar o isolamento e o resultado negativo para liberar os jogadores, mas decidiu estender a recuperação para que ninguém atue no sacrifício.

No retorno ao CT Rei Pelé após a quarentena, os atletas passam por exame cardiológico e, quando liberados, iniciam os treinos com 60% da carga física. O aumento é gradual e monitorado pelos médicos.

"Temos cuidado grande para não perder ninguém por lesão. São cinco a sete dias de isolamento, ou até dez, como no caso do Kaiky [que demorou mais a testar negativo]. Alguns do elenco tiveram férias, treinaram e já pararam de novo por causa da covid, então precisamos cuidar para evitar lesão muscular. O atleta precisa ter sequência de trabalho antes de estar à disposição", explicou Leandro Silva, o Cuquinha, auxiliar de Fabio Carille.

Essa cautela ocorre com quem voltou recentemente do isolamento, como Kaiky, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez, mas o caso de Marinho vai além da covid-19 nos primeiros dias de janeiro.

O Santos alega que o camisa 11 ficou fora da estreia contra a Inter de Limeira por decisão médica, porém, o UOL Esporte apurou que ele pode ser negociado em breve. O clube não inscreveu o jogador no Campeonato Paulista para não correr o risco de perder uma vaga caso ele saia.

Kaiky, Felipe Jonatan, Sánchez e Marinho devem continuar fora contra o Botafogo-SP no sábado (29), às 11h, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Estadual. Gabriel Pirani, expulso em Limeira, é desfalque certo.

PROFESSOR TAMBÉM É DÚVIDA

O técnico Fabio Carille testou positivo para covid-19 no último domingo (23). Se o resultado dele der negativo até sábado, ele estará no banco de reservas diante do Botinha.

O treinador esteve assintomático e participou da preparação da estreia do Santos à distância.

CAMISA 10 NO AGUARDO

Ricardo Goulart já está pronto para estrear, mas o Santos ainda não conseguiu registrar o meia-atacante no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O Santos aguarda por documentos da Federação Chinesa e tem até amanhã, às 19h, para fazer a inscrição a tempo da estreia diante do Botafogo no sábado.

Lesões leves

O meio-campista Sandry (entorse no tornozelo) e o atacante Léo Baptistão (trauma no joelho) ficaram fora da partida contra a Inter de Limeira, mas não devem demorar para ficar à disposição de Carille.

A dupla foi diagnosticada apenas com um edema e será reavaliada pelo departamento médico hoje (27).

MOLECADA VEM AÍ

Alguns destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão promovidos ao elenco profissional. A apresentação está marcada para segunda-feira (31)

Os mais cotados são o goleiro Diógenes, o zagueiro Derick, o lateral-esquerdo Lucas Pires, o meia Lucas Barbosa e o atacante Rwan Seco. Os zagueiros Jhonnathan e Jair, o lateral-direito Sandro e o meia-atacante Weslley Patati também vivem essa expectativa.

O Peixe foi finalista da Copinha e perdeu a decisão para o Palmeiras por 4 a 0 no Allianz Parque.