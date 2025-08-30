Samuel Lino, do Flamengo, é convocado para a seleção brasileira
Por Portal Do Holanda
30/08/2025
Esportes
Carlo Ancelotti definiu Samuel Lino, atacante do Flamengo, como substituto de Matheus Cunha na convocação da seleção brasileira para a próxima data Fifa.
Cunha, que atua pelo Manchester United, deixou o campo lesionado após sofrer um problema muscular durante a vitória sobre o Burnley, no último sábado (30), pela Premier League.
No Flamengo, Samuel Lino vive boa fase sob o comando de Filipe Luís, sendo peça constante no time titular. Em oito jogos, já soma quatro assistências e dois gols.
Classificada antecipadamente para a Copa do Mundo de 2026, a equipe brasileira terá dois compromissos em setembro: encara o Chile, no dia 4, às 21h30 (horário de Brasília), e depois enfrenta a Bolívia, no dia 9, às 20h30.
