Russell lidera no Canadá e Sauber comprova melhora com Bortoleto em 13º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - George Russell foi o mais rápido do dia ao liderar a segunda sessão de treinos livres, com a Mercedes, em um início de atividades para o GP do Canadá em que os líderes do campeonato, as McLaren, não estiveram tão bem. Lando Norris conseguiu uma boa volta e foi segundo, mas custou para obter um bom rendimento do carro, e o líder do mundial, Oscar Piastri, não passou da sexta colocação. Também com a Mercedes, Kimi Antonelli foi terceiro, lembrando que Russell o pole position do GP do Canadá ano passado.

A Sauber teve um dia positivo, terminando na 13ª posição com Gabriel Bortoleto e 14ª com Nico Hulkenberg. Depois de terem atualizado o carro na última corrida na Espanha, quando Hulkenberg foi o quinto colocado, eles tinham dúvidas se as novidades funcionariam em outros tipos de pistas e viam Montreal como um bom teste, já que não há curvas de alta velocidade. E os dois pilotos conseguiram usar bem os pneus macios para se colocar em posições que levariam a Sauber ao Q2 com ambos os carros pela primeira vez na temporada.

E usar bem a aderência dos pneus macios não foi tarefa fácil. O composto é o C6, que estreou em Imola e gerou problemas para os pilotos, além da dúvida se não seria melhor se classificar com os médios, mais consistentes. O problema de se fazer isso é que cada piloto só tem quatro jogos de médios por todo o fim de semana e eles também são usados na corrida.

Dentro desse contexto, é interessante que a Sauber tenha feito as simulações de corrida com o duro. Uma das possibilidades é de que eles estejam guardando médios para a classificação.

Foi com o composto médio, inclusive, que Russell fez a melhor volta. Alex Albon foi o quarto colocado com o mesmo composto. E o líder da primeira sessão, Max Verstappen, não conseguiu andar bem com o macio ou médio e ficou com o nono lugar no pneu de faixa amarela.

Depois de bater na primeira sessão, Charles Leclerc não participou do segundo treino devido à necessidade de trocar a célula de sobrevivência do carro. E Lance Stroll bateu antes de conseguir completar uma volta. Quem chamou a atenção negativamente foi Franco Colapinto, que rodou nas duas sessões e ficou em último entre os pilotos que completaram voltas. Ele foi um segundo mais lento que o companheiro Pierre Gasly.