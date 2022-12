Ronaldinho Gaúcho diz que Messi poderia jogar 'até os 50 anos'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho está no Qatar para acompanhar a Copa do Mundo. O ex-jogador deu entrevista ao L'Équipe, um dia antes da decisão entre França e Argentina. Confira o que ele disse ao jornal francês.

PERFORMANCE DE MESSI AOS 35 ANOS

"Mas para o Messi esse nível é normal, não é (risos)? Ele é o melhor do mundo há muitos anos. É sua última Copa do Mundo, eu tinha certeza que ele faria o que fosse necessário para vencê-la. Para mim, ele pode jogar até os 50 anos, porque tem muito mais qualidades do que todos os outros".

MBAPPÉ

"Eu também adoro vê-lo jogar. Estou muito feliz por ele. Ele faz tudo muito bem e ainda é muito jovem. Ele tem todas as qualidades, a velocidade, o drible e, na frente do gol, tem compostura. Esse é o tipo de jogador que nós, brasileiros, adoramos ver jogar. Parece ter uma personalidade forte também".

EXPECTATIVAS PARA A FINAL

Espero que seja uma grande final, não muito fechada. Depende muito do começo, se uma equipe marca gol rapidamente. Nos dois lados, há jogadores que podem mudar o jogo a qualquer momento".

BRASIL FORA DA FINAL DA COPA

"Acho que o Brasil também tinha um time muito bom. Mas as coisas não saíram como pensávamos. O Brasil ainda está sob pressão. Quando pensamos em futebol, pensamos no Brasil. Era um grupo muito bom, com muito talento. Espero que esta geração ganhe alguma coisa".