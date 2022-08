Romeno de 17 anos quebra recorde de Cesar Cielo nos 100 m livres

Ele havia estreado no Mundial Adulto de Budapeste em junho já com dois títulos, também nos 100 e nos 200 metros livres.

"Não é fácil não, viu? Vou ser bem sincero. Recorde não é que nem prova, não é como se eu tivesse perdido na piscina. Mas fica um sentimento meio estranho aí. Fico feliz pelo Popovici, que com certeza mereceu e trabalhou para chegar nesse resultado. Mas eu queria que a bandeira do Brasil continuasse lá", declarou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.