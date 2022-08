Roberto Dinamite recebe alta após duas semanas internado

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite recebeu alta neste sábado (20). Ele estava internado desde o dia 06 de agosto no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro para a retirada de bolsa de ileostomia.

O ex-jogador está atualmente com 68 anos e revelou no começo deste ano que tinha descoberto que estava com câncer. Desde então, começou o tratamento contra a doença.

Vale destacar que Dinamite também foi internado em junho deste ano devido a uma infecção bacteriana.

Considerado por muitos como o maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite defendeu o time carioca por praticamente toda sua carreira. Foram diversos títulos conquistados, entre eles o Campeonato Brasileiro de 1974.