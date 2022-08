Kane decide contra Wolverhampton, e coloca Tottenham na liderança do Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pela manhã deste sábado (20), o Tottenham fez o dever de casa e bateu o Wolverhampton por 1 a 0 na abertura da 3ª rodada do Campeonato Inglês. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Harry Kane.

Com o resultado, o clube chegou aos 7 pontos e assumiu a liderança provisória da competição. As demais partidas ocorrem neste final de semana, mas apenas Manchester City e Arsenal podem ultrapassar o clube pelo número de pontos. Brentford, Newcastle, Leeds, Chelsea e Brighton podem apenas igualar - e superar em outros quesitos, como saldo de gols, a depender do resultado.

Já o Wolverhampton permaneceu com um ponto e caiu para a 15ª colocação.

Na 4ª rodada, os Spurs terão pela frente o Nottingham Forest, fora de casa, enquanto o Wolves recebe o Newcastle no Molineux. As duas partidas ocorrem no próximo domingo (28).