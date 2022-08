Campeã da Libertadores, jogadora de futsal morre aos 20 anos

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento da nossa atleta Pietra. Agradecemos a todos que se uniram nesse últimos dias desafiador e oraram por ela. Desejamos muito força a todos os famíliares e a nosso grupo. A foto vai colorida e com esse sorrisão lindo", publicou a equipe.

