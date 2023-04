Rival do São Paulo tem ônibus apedrejado pela própria torcida antes do jogo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Tigre-ARG teve seu ônibus apedrejado na chegada ao Estádio José Dellagiovanna para o jogo contra o São Paulo nesta quinta-feira (6).

Torcedores do Tigre confundiram o ônibus da própria equipe com o do São Paulo.

Pedras foram atiradas contra as janelas do veículo e deixaram marcas nos vidros.

Segundo o jornal Olé, da Argentina, Agustín Cardozo, jogador do Tigre, compartilhou uma foto em seu Instagram mostrando uma pedra e um vidro quebrado, escrevendo "acalmem-se que somos nós". A publicação não aparece mais no perfil do atleta.

Procurado pelo UOL, o São Paulo afirmou não ter tido nenhum problema na chegada ao estádio.

RIVALIDADE

São Paulo e Tigre voltam a se encontrar nesta quinta-feira (6) após mais de 10 anos da final da Sul-Americana de 2012. Naquela ocasião, o time argentino se recusou a voltar para o segundo tempo alegando que, durante uma confusão na saída para o intervalo, jogadores e comissão técnica foram agredidos por policiais e seguranças.

Logo após o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana, o perfil oficial do time no Instagram postou uma foto da decisão de 2012 e escreveu "Família matadora mais unida do que nunca".

A Independente, torcida organizada do São Paulo, divulgou um comunicado onde proibiu a presença de mulheres e menores de idade na caravana para a Argentina. "A tropa vai avançar", escreveu a torcida.