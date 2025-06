Rio surfa onda de Botafogo, Flamengo e Fluminense, e terá baladas temáticas do Mundial

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro se prepara para viver um clima de verdadeira Copa do Mundo durante o Mundial de Clubes. Baladas temáticas com shows e demais atrações prometem agitar a cidade que terá três representantes na competição: Botafogo, Flamengo e Fluminense.

ARENA BETANO - PRAIA DE COPACABANA

A Betano montará uma arena para 10 mil pessoas em plena praia de Copacabana. O evento promete shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira assim como aconteceu, por exemplo, na Copa América do ano passado.

O evento de estreia é no próximo dia 15 para a partida entre Botafogo e Seattle Sounders (EUA). No mesmo dia terão também as transmissões de Palmeiras x Porto (POR) e PSG x Atlético de Madri.

Serão dois telões de LED de 10 m x 5,5 m. Também será montada uma praça de alimentação, bares e ativações.

BUD ZONE BY VILLAGE

Será o evento da cervejaria Budweiser, patrocinadora oficial da Copa do Mundo de Clubes. Ele acontecerá entre os dias 18 a 22 de junho no Museu do nesta quinta-feira (12), no Centro (RJ), mas poderá se estender a depender do desempenho das equipes cariocas.

A balada contará com telões de alta definição para a transmissão de três jogos: Botafogo x PSG, dia 16; Flamengo x Chelsea, dia 20; e Fluminense x Ulsan Hyundai, dia 21.

Programação

18/6 - Gloria Groove (Serenata da GG) + Silva

19/6 - Sorriso Maroto | Botafogo x PSG

20/6 - Ludmilla + Pretinho da Serrinha | Flamengo x Chelsea

21/6 - Arca de Noé (Open Bar) | Fluminense x Ulsan Hyundai

22/6 - Matuê + Baco Exu do Blues

CASA SUPERBET

Patrocinadora do Fluminense, a Superbet fará seu evento no Bosque Bar, no Jockey Club, no bairro da Gávea, na Zona Sul, entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Naldo, Casa de Marimbondo, Sambotica, Cozinha Arrumada, Mulatto e outros nomes da cena musical já estão confirmados.

A arena interativa desafiará os presentes com jogos de habilidade e quizzes valendo prêmios. O Super Lounge terá a presença de ex-jogadores, influencers e famosos.