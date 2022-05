Revista elege Top10 sul-americanos na Premier com 4 brasileiros

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A revista inglesa FourFourTwo publicou nesta terça-feira (10) o Top 10 jogadores sul-americanos da história recente do Campeonato Inglês. A lista conta com quatro brasileiros, e todos eles estão jogando na Premier League.

O primeiro lugar ficou com Sergio Aguero. Aposentado aos 33 anos, o atacante argentino fez história no Manchester City. Ele atuou em 390 partidas com a camisa do City, marcou 260 gols e deu 73 assistências.

Completam o Top 3, o atacante Luis Suárez, por conta de sua passagem no Liverpool, e Fernandinho, volante brasileiro que deixará o Manchester City no final desta temporada -o capitão do time de Pep Guardiola conquistou 12 títulos com a equipe.

Mais três brasileiros aparecem no Top 10. O goleiro Alisson Becker, do Liverpool, é o 5º, Roberto Firmino, também dos Reds, é o 7º, e Ederson, do City, é o 8º.

Veja a lista completa abaixo:

1º - Sergio Aguero, Argentina (Manchester City)

2º - Luiz Suárez, Uruguai (Liverpool)

3º - Fernandinho, Brasil (Manchester City)

4º - Carlos Tevez, Argentina (West Ham, Manchester United e Manchester City)

5º - Alisson Becker, Brasil (Liverpool)

6º - Alexis Sanchez, Chile (Arsenal e Manchester United)

7º - Roberto Firmino, Brasil (Liverpool)

8º - Ederson, Brasil (Manchester City)

9º - Javier Mascherano, Argentina (West Ham e Liverpool)

10º - Antonio Valencia, Equador (Wigan e Manchester United)