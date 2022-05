Avaí vira sobre Coritiba com gols de pênalti e entra no G4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No confronto entre duas equipes recém-promovidas à Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí e ganhou do Coritiba por 2 a 1, de virada, no encerramento da quinta rodada. Jogando na Ressacada na noite desta segunda-feira (9), o clube catarinense foi melhor, marcou duas vezes em cobranças de pênalti, e entrou no G4.

Depois de um primeiro morno, mas com os mandantes melhores em campo, o Coritiba voltou com tudo do intervalo e abriu o placar aos 6min, com Igor Paixão.

Contudo, a equipe catarinense virou com dois gols de pênalti. Muriqui sofreu o primeiro e Bissoli converteu. No segundo, os papéis se inverteram: Bissoli foi derrubado na área e Muriqui cobrou para o fundo da rede.

Com o resultado, o Avaí surpreende no início de campeonato, subindo para a terceira colocação na tabela, com 10 pontos. Já o Coritiba, com sete, fica na 10ª posição.

Após anunciar a aposentadoria dos gramados na semana passada, Betão foi homenageado na Ressacada no intervalo do embate. As luzes do estádio se apagaram e ele entrou pelo túnel, tendo seu nome gritado pelas arquibancadas.

Um dos ídolos do Avaí, sendo o zagueiro que mais vezes vestiu a camisa do clube (271 partidas), o agora ex-atleta segue no Leão da Ilha, mas com um cargo nas categorias de base do clube catarinense.

O JOGO

O confronto começou movimentado na Ressacada. Raniele bateu cruzado da entrada da área e Bissoli quase desviou para o gol aos 2min. A resposta dos visitantes veio três minutos depois, na tabela de Fabrício Daniel com Léo Gamalho, que finalizou para a boa defesa de Douglas.

Depois do início bem aberto, o confronto diminuiu de intensidade e o clube catarinense dominou, ficando mais com a bola no campo de ataque. O Coxa parecia aceitar o que era proposto e seus atletas se posicionam na defesa, fechando o meio e oferecendo as laterais para o adversário, mas pouco saindo para o ataque.

Apesar disso, o Avaí teve apenas dois lances de perigo para o goleiro Muralha na etapa inicial. A primeira, aos 18, no chute de Muriqui após cruzamento de Egídio. A segunda, aos 29, quando Morato pegou a bola na direita, trouxe para o meio e arriscou. A bola fez uma curva estranha e obrigou o arqueiro a espalmar para escanteio.

Com apenas seis minutos de bola rolando no segundo tempo, Egídio, quase na linha de fundo, arriscou para o gol e Douglas deu rebote. Igor Paixão aproveitou a sobra e mandou para o fundo do gol.

Dois minutos depois, Muriqui acertou um lindo chute, de primeira, e acertou a trave. Apesar de não ter balançado a rede, o lance incendiou o time da casa, que teve um pênalti aos 14 minutos.

Muriqui foi derrubado por Egídio após puxar contragolpe. Sem titubar, o árbitro colocou a bola na marca da cal para a cobrança de Bissoli. O atacante chutou no meio e, como Muralha saltou para esquerda, saiu para comemorar o empate.

Após jogada pela direita, Bissoli teve a chance de bater, sendo travado por Henrique na primeira tentativa. Contudo, na segunda, foi derrubado dentro da área e mais um pênalti foi assinalado. Apesar de ter feito o primeiro, Bissoli deixou Muriqui bater desta vez e ele também não desperdiçou. Ele colocou na esquerda e Muralha nem saiu na foto.

As duas equipes entram em campo no domingo (15), pela sexta rodada do Brasileiro. O Avaí entra em campo às 18h para receber o Juventude. Meia hora antes, às 17h30, o Coxa encara o América-MG no Couto Pereira.

Antes disso, no entanto, os paranaenses têm um compromisso pela Copa do Brasil. Na quinta (12), às 21h30, visitam o Santos pela partida de volta da terceira fase. Como venceu por 1 a 0 na ida, o alviverde joga por um empate para se classificar.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (GO)

Gols: Igor Paixão, aos 6min do 2º tempo (CTB); Bissoli, aos 16min do 2º tempo; Muriqui, aos 27min do 2º tempo (AVA)

Cartões amarelos: Jean Cléber (AVA); Henrique, Matheus Alexandre (CTB)

AVAÍ

Douglas; Kevin, Bressam, Arthur Chaves e Cortez; Raniele, Bruno Silva e Eduardo (Jean Pyerre); Muriqui (William Pottker), Morato e Bissoli. T.: Eduardo Barroca

CORITIBA

Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias (Adrián Martínez), Andrey e Robinho (Régis); Igor Paixão, Fabrício Daniel (Alef Manga) e Léo Gamalho (Clayton). T.: Gustavo Morínigo