Revelada pelo futebol mineiro, Duda Sampaio vira líder na seleção feminina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meio-campista do Corinthians, Duda Sampaio, de 23 anos, vem se consolidando na seleção brasileira. Revelada pelo América-MG, ela viveu o futebol mineiro antes de brilhar pelo Corinthians e pelo Brasil.

Natural de Jequeri, cidade localizada na Zona da Mata mineira, Duda se interessou pelo futebol ainda criança. Ela morava na área rural, na roça, e o futebol foi uma saída para aproveitar o local. Seu pai tinha um time de futebol, e foi com o apoio da sua família que se mudou para a capital.

Medalhista olímpica em Paris, a atleta começou no profissional do América-MG aos 17 anos. Em 2018, ela foi titular do Coelho na disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro, onde disputou 21 jogos e marcou 14 gols. Na temporada seguinte, Duda se transferiu para o Cruzeiro, onde permaneceu até 2021. Com a camisa da Raposa, ela disputou 59 jogos e marcou 31 gols, deixando sua marca em Minas Gerais.

A primeira convocação de Duda veio na categoria sub-20. Em 2020, ela integrou a seleção principal para um período de treinamentos, estreando na Copa América feminina de 2020. Em julho de 2023, Duda foi convocada para a Copa do Mundo. A campanha da seleção, entretanto, não foi boa, sendo eliminada na fase de grupos, sob a direção da técnica sueca Pia Sundhage.

Duda também brilhou no Internacional antes de ir para o clube do Parque São Jorge. Ela foi a craque do Brasileirão de 2022 com a camisa colorada.

No Corinthians Duda acumulou ótimos números e conquistas. Tem 23 gols e 21 assistências e ganhou os títulos da Supercopa Feminina 2024, Brasileiro Feminino 2024, Libertadores Feminina 2024, Brasileiro 2023, Paulista Feminino 2023 e Libertadores 2023.

Na seleção, Duda tem 36 jogos e 2 gols pela equipe principal, e 11 jogos e 8 gols pela seleção de base.

Duda voltou a ser convocada pelo técnico Arthur Elias, que tem muita confiança na atleta e conta com a meia para este ciclo da Copa América feminina, no Equador, que começa no dia 12. O primeiro duelo da seleção será contra a Venezuela.