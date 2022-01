Renovado no início do ano, contrato de Lindoso com o Inter vai até o fim de 2022

PORTO ALEGRE, RS, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter anunciou, no início do ano, um 'pacote' de novidades em seu grupo. Além da saída de uma série de jogadores, o clube confirmou as renovações de Lindoso, Keiller, Moisés, Johnny e Cuesta, mas não informou os períodos pelos quais os vínculos foram ampliados. Segundo apurou a reportagem , o de Lindoso vai até o fim do ano.

