Renan Silva, do Bragantino, mata motociclista em acidente; jogador tinha sinais de embriaguez

A assessoria do jogador ainda não se pronunciou sobre a detenção. Renan tem contrato com o Palmeiras até 2025, mas foi emprestado em abril deste ano ao Bragantino, para substituir Fabrício Bruno.

A colisão entre os veículos ocorreu na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, mas as circunstâncias do acidente não foram divulgadas. O que se sabe até o momento é que a vítima tinha 38 anos e morreu ainda no local.

Renan Silva, 20, o jogador do Palmeiras que está emprestado para o Bragantino, matou um motociclista em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (22), na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

