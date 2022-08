Real Madrid vira sobre o Almería e vence na estreia do Espanhol

SÃO PAULO/SP - O Real Madrid venceu o Almería por 2 a 1 na sua estreia no Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Ramazani, aos seis do primeiro tempo, Lucas Vázquez e Alaba, aos 16 e 30 da segunda etapa.

No retorno do Almería à primeira divisão, após sete anos longe da elite espanhola, um gol no começo foi tudo que o torcedor da casa sonhava. Com a vantagem no placar, naturalmente o time se fechou e buscou trabalhar ofensivamente com contra-ataques. O Real demorou para chegar com perigo, mas o final da etapa inicial foi de muita pressão madridista, que parou em defesas do goleiro Fernando.

O segundo tempo começou equilibrado, mas logo o Real se impôs e chegou ao empate, com boa participação de Vini Jr. A virada não demorou tanto para acontecer e foi em grande estilo, em um golaço de falta de Alaba, que havia acabado de entrar na partida. Depois do gol, o Real controlou a partida e saiu com a vitória sem sustos.

Na próxima rodada, os atuais campeões da La Liga continuam longe do Santiago Bernabeu, em jogo contra o Celta de Vigo, dia 20. Enquanto isso, o Almería visita o Elche, dia 22.

Gol relâmpago

Antes dos dez minutos iniciais, ainda com um jogo franco, com as duas equipes se estudando, o Almería achou um espaço no erro de marcação de Rudiger, que não acompanhou Ramazani e ainda deu condição para o camisa 7. Com um caminho livre e cara a cara com Courtois, o atacante não sentiu a pressão e chutou no canto esquerdo do goleiro para abrir o marcador.

Atrás no placar, o Real Madrid buscou pressionar mais, aumentando a velocidade dos seus ataques. Apesar de conseguir chegar na área adversária, o time visitante não achava espaços para finalizar com perigo e parava na defesa do Almería.

Vini Jr. chama o jogo

Após meia hora de um jogo morno, o Real começou a encontrar espaços na defesa bem postada do Almería. Com enfiadas pelo meio e, principalmente pela esquerda, com Vinícius Jr. buscando o jogo, os atuais campeões passaram a dar muito trabalho ao goleiro Fernando.

O gol de empate até saiu em uma jogada que começou com o atacante brasileiro, mas foi anulado por um impedimento milimétrico. A pressão seguiu, mas não foi suficiente para vencer o ferrolho dos anfitriões, que seguraram a vantagem para o intervalo.

Almería se solta

Com a entrada de Modric no Real, o ataque visitante ganhou uma peça importante e o lado esquerdo ficou ainda mais perigoso, com boas chegadas da dupla Vini e Benzema. No entanto, o Almería voltou do vestiário mais ousado e não se limitou a contra-ataques, chegando com perigo ao gol de Courtois, que precisou trabalhar para não ver a desvantagem aumentar.

Empate e domínio do Real

Após martelar, sem sucesso, o Real finalmente chegou ao gol de empate. E foi, justamente, pelo lado esquerdo, com tabela de Vini e Benzema dentro da área, que deixou o brasileiro com boa condição de chute, já de cara com Fernando. Mas, a bola não entrou na tentativa do brasileiro e, depois de um bate, rebate na pequena área, sobrou para Vázquez mandar para o fundo da rede.

A igualdade tirou a empolgação do Almería, que deixou de aparecer ofensivamente, se fechando para evitar a virada. O desgaste físico começou a aparecer nos donos da casa e o Real Madrid foi se aproveitando disso para apertar ainda mais no ataque.

Bola na gaveta para virar

Tudo que o Real Madrid precisou para virar a partida foi uma falta na entrada da área e Alaba entrando em campo, exatamente no momento de fazer a cobrança. O austríaco bateu com perfeição e a bola ainda beijou a trave, para entrar no ângulo, sem chances para Fernando.

Com o resultado em mãos, o Real abaixou as linhas e segurou a bola. O Almería chegou a ensaiar uma ameaça, chegando algumas vezes perto do gol de Courtois, colocando um pouco de emoção nos minutos finais.