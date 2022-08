Dorival reforça que Flamengo busca o título: 'não iremos desistir'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A goleada por 5 a 0 sobre o Athletico neste domingo (14) levou o Flamengo para os 39 pontos, nove a menos que o líder Palmeiras. Na vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior fez questão de dizer que o Rubro-Negro, mesmo utilizando uma equipe alternativa no torneio, irá em busca do título na Série A.

"Temos que tentar fazer nosso papel, nossa parte. Não adianta pensar no adversário. Fazendo o nosso, depois vemos o que a rodada apresenta. Não iremos desistir, vamos até o fim tentando colocar o máximo de pressão de quem esteja à frente da nossa equipe. Vamos continuar tentando fazer a nossa parte e melhorar a nossa colocação sempre. Saímos de baixo, fazemos um campeonato de recuperação. Temos qualidade e capacidade, estamos evoluindo e acreditando. Não podemos mais errar", comentou.

Dos cinco gols anotados pelo Mengão, quatro saíram em jogadas de escanteio pela direita. No entanto, o comandante mais uma vez declarou que foca no seu time e não em explorar possíveis defeitos do adversário.

"Você detectar as fragilidades, são muito relativas. Jogaram jogadores diferentes dos que vinham atuando. Por isso, que focamos mais na nossa equipe e no trabalho feito com repetição e regularidade, buscando melhores resultados. Temos jogadores que atacam bem a bola, e estão sendo criadas situações favoráveis, em situações importantes para o resultado. Vamos continuar focando na nossa. Detectar o problema no adversário nem sempre vai fazer com que você possa aproveitar. Resultado é reflexo de jogadas que temos trabalhado", avaliou.

O treinador também declarou que a goleada aplicada sobre o Furacão não deve ter muito impacto para o duelo de quarta (17), às 21h30. Os dois clubes voltam a se enfrentar, mas desta vez decidindo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, na Arena da Baixada.

"São situações distintas e diferentes. Todos nós sabemos do potencial do Athletico, o resultado não foi construído com facilidade, fizemos por merecer. Vocês se recordam que havia uma impaciência geral até os 10 minutos do segundo tempo. A equipe vinha jogando de uma maneira segura e isso que fez com que o resultado acontecesse. Do outro lado, está um dos maiores vencedores do país. O Felipão resume o que será a partida de quarta. Um jogo completamente diferente, muito disputado e que vai exigir muito das duas equipes", avaliou.