Inter domina o Fluminense e espanta ressaca por eliminação na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu a ressaca da eliminação na Copa Sul-Americana e o Fluminense. Foi neste domingo (14), em um estádio Beira-Rio com vaias, discussão entre os próprios colorados e clima tenso com faixas de protesto depois da queda diante do Melgar, do Peru, na quinta-feira. Além do placar de 3 a 0, o jogo da 22ª rodada do Brasileirão ainda ficou marcado pela decisão polêmica do VAR: anular gol de Mauricio alegando impedimento de Alemão, que partiu ainda do campo de defesa no início do lance.

Fabricio Bustos, Alemão e Carlos de Pena fizeram os gols do Internacional. Dois dos três lances nasceram de erros do Flu e pressão colorada.

O Inter, agora, soma 36 pontos e ocupa o sexto lugar na tabela. O Fluminense para nos 38 pontos e é o quarto colocado. O time de Fernando Diniz perdeu depois de 10 jogos de invencibilidade no campeonato.

A atuação do Internacional foi segura, mas precisou superar o ambiente de tensão. Do lado do Flu, muitos erros na saída de jogo e até descontrole de Fernando Diniz à beira do gramado depois do segundo gol colorado - o treinador reclamou de lance no início da jogada.

Na próxima rodada, o Inter visita o Avaí e o Fluminense recebe o Coritiba. O jogo em Florianópolis será na segunda-feira (22), enquanto o duelo no Rio ocorrerá no sábado (20).

QUEM FOI BEM: ALEMÃO

Atacante voltou ao time depois de cumprir suspensão contra o Melgar e balançou as redes. Antes, deu assistência precisa para Mauricio, mas o lance foi anulado pela arbitragem.

QUEM DECEPCIONOU: JHON ARIAS

Colombiano fez jogo muito apagado e foi sacado no início do segundo tempo.

TITE ASSISTE NOS CAMAROTES

O treinador da seleção brasileira compareceu ao estádio para acompanhar o duelo. Técnico colorado entre 2008 e 2009, ele esteve acompanhado de Elio Carravetta, preparador físico demitido do clube recentemente.

FAIXAS CONTRA O INTER

A ressaca pela eliminação na Copa Sul-Americana se materializou no Beira-Rio. Diversas faixas foram abertas com mensagens contra o elenco comandado por Mano Menezes. Uma delas viralizou nas redes sociais com crítica forte ao grupo de jogadores.

INTER X INTER NAS ARQUIBANCADAS

Ao longo do primeiro tempo, foram registrados diversos episódios de bate-boca entre torcedores do Inter. O conflito foi pela postura do público, dividido entre críticas e apoio. Houve xingamento de parte a parte e até vaias entre os grupos nas arquibancadas.

TAISON LEVA VAIAS E PIPOCA

Reserva, o camisa 7 sentiu a bronca da torcida ao realizar o aquecimento. Ainda no primeiro tempo, Taison foi alvo de uma chuva de pipocas de torcedores que se acumularam perto do parapeito da arquibancada do estádio Beira-Rio. Houve vaias a ele antes de a bola rolar. O meia-atacante foi um dos que errou pênalti diante do Melgar, na quinta-feira.

TIME ASSIMILA TENSÃO EM CAMPO

O início não foi fácil. O ambiente de tensão fez o Inter demorar alguns minutos para entrar no jogo, mas ainda na metade do primeiro tempo o time conseguiu engolir o clima e pressionar o Fluminense. Com marcação forte na saída curta do adversário, a equipe de Mano Menezes passou a rondar a área. Teve duas grandes chances antes de marcar.

FLU NÃO ACERTA O ALVO

Foi bem assim, no sentido literal e figurado. O time de Fernando Diniz não conseguiu sair jogando fácil, ficou distante dentro de campo e passou longe do planejado para encarar o Inter. Em consequência disso, a pontaria foi afetada. Quatro chutes no primeiro tempo e nenhum no gol.

INTER FAZ DOIS, MAS SÓ UM VALE

A postura do Internacional continuou a mesma e seguiu dando certo. Com a defesa do Flu mais alta, avançada, o time de Mano Menezes criou jogada que Mauricio converteu. Mas o gol do camisa 27 foi anulado pelo VAR por impedimento de Alemão, no início da jogada. O atacante, contudo, partiu do campo de defesa. O veredito fez o Inter ficar incrédulo, com direito a tuíte citando a origem do lance.

Minutos depois, a equipe colorada fez de novo. Com o próprio Alexandre Alemão. Nos acréscimos, Carlos de Pena marcou o terceiro.

INTERNACIONAL

Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Johnny (Liziero), Carlos de Pena e Mauricio (Pedro Henrique); Wanderson (Alan Patrick) e Alemão (Braian Romero) Técnico: Mano Menezes

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Felipe Melo) e Caio Paulista; Martinelli, André, Matheus Martins (Marrony), Ganso (William Bigode) e Jhon Arias (Nathan); Germán Cano (John Kennedy) Técnico: Fernando Diniz

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Daniel (INT)

Gols: Bustos, aos 36 minutos do primeiro tempo (INT); Alemão, aos 26 minutos do segundo tempo (INT); Carlos de Pena, aos 46 minutos do segundo tempo (INT)