Real Madrid tem desfalque confirmado por lesão para o Mundial de Clubes

No período estimado de recuperação de Mendy, o Real disputará jogos importantes. Terá o Mundial de Clubes, a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, e a ida da semifinal da Copa do Rei, contra o Barcelona.

No primeiro jogo sem Mendy, Carlo Ancelotti improvisou Eduardo Camavinga na lateral-esquerda. Alaba, que atua normalmente como zagueiro mas se acostumou a jogar pelo lado no Bayern de Munique, também está lesionado.

