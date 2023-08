Real Madrid replica altitude no fim da pré-temporada

O Real Madrid estreia na temporada no próximo sábado (12), quando enfrenta o Athletic Bilbao, fora de casa. O jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O objetivo do treino é trabalhar a resistência. Com menos ar disponível, coração e pulmões atuam de forma mais dinâmica.

O elenco madridista usou máscaras que diminuem a disponibilidade de oxigênio -como acontece na altitude- para um treino de alta intensidade. A atividade no CT de Valdebebas foi comandada por Antonio Pintus e contou com todos os jogadores de linha disponíveis - Ceballos, Guler e Mendy não participaram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (8), na reta final da preparação para o início da temporada 2023/24, os jogadores do Real Madrid experimentaram os efeitos da altitude com ajuda de um equipamento especial.

