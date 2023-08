Everton Ribeiro se recupera de gastroenterite e viaja com o Flamengo

Your browser does not support the video tag.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Everton Ribeiro se recuperou de um quadro de gastroenterite, treinou normalmente nesta terça-feira (8) no Ninho do Urubu e viajará com a delegação do Flamengo para o jogo desta quinta-feira (10), contra o Olímpia, no Paraguai, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores.

O QUE ACONTECEU

Everton Ribeiro foi retirado do banco de reservas da partida do último domingo (6), contra o Cuiabá, em Mato Grosso, por apresentar um quadro de gastroenterite.

Ele havia iniciado a partida no banco para ser preservado por conta da maratona de jogos. Outros titulares também foram poupados pelo técnico Jorge Sampaoli.

Ribeiro, porém, participou normalmente da atividade desta terça-feira e garantiu presença na partida em Assunção.

FILIPE LUÍS E LÉO PEREIRA TREINAM E TAMBÉM DEVEM VIAJAR

O lateral esquerdo Filipe Luís e o zagueiro Léo Pereira, que estavam com dores na coxa esquerda, também treinaram hoje com o grupo, em parte da atividade, e estão praticamente certos na viagem para o Paraguai.

Com isso, o Flamengo terá quase que sua força máxima contra o Olímpia, tendo como desfalque somente o volante Erick Pulgar, que se recupera de uma lesão na coxa direita.

Gabigol e Arrascaeta, que cumpriram suspensão na derrota para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, também retornam ao time.