Real Madrid bate Al-Hilal e ganha título do Mundial de Clubes 2023

Rabat/Marrocos - O Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, foi o palco da decisão do Mundial de Clubes, neste sábado, dia 11, entre o Real Madrid e o Al-Hilal, que teve um primeiro tempo dominado pelo time espanhol. O Real Madrid abriu o placar aos 12 minutos, e a etapa inicial terminou com o Real Madrid ganhando por 2 a 1.

Com mais três gols marcados até os 18 minutos da etapa final, o jogo se manteve acirrado e o resultado final de Real Madrid 5 x 3 Al-Hilal consagrou o time espanhol, que levou o título do Mundial de Clubes 2023, da Fifa.

O brasileiro Vini Jr. fez o primeiro gol da partida ao finalizar jogada, aos 12 minutos. Os espanhóis foram mais agressivos e, aos 18 minutos, saiu o segundo tento da partida feito por Valverde. A equipe saudita recuou para a defesa e conseguiu explorar jogadas no contra-ataque, descontando, aos 25 minutos, com o gol marcado por Marega. O placar, ao fim do 1º tempo, ficou em: Real Madrid 2 x 1 Al-Hilal.

No segundo tempo, Benzema recebeu bola de Vini Jr. e chutou sem defesa para Al-Mayouf, aos 8 minutos, e fica com dois gols de vantagem. Placar: Real Madrid 3 x 1 Al-Hilal. Mantendo o domínio em campo, o Real Madrid ampliou a diferença com o segundo gol de Valverde aos 12 minutos da etapa final, e o placar foi para Real Madrid 4 x 1 Al-Hilal.

Mas a equipe saudita não se entregou e foi à luta, conseguindo marcar, aos 18 minutos, em finalização de Vietto, e o placar marcou Real Madrid 4 x 2 Al-Hilal. A equipe espanhola gostou do jogo e, aos 23 minutos, a bola sobrou para Vini Jr., que chutou sem defesa para o goleiro saudita. O placar agora foi para Real Madrid 5 x 2 Al-Hilal, mas os sauditas não deixaram por mennos e, aos 34 minutos, Vietto marca seu segundo gol na partida. Placar agora foi de Real Madrid 5 x 3 Al-Hilal

A partida Real Madrid e Al-Hilalbateu o recorde em números de gols, desde 1960.

Escalação

Real Madrid: 13 Lunin, 2 Carvajal, 22 Rüdiger, 4 Alaba, 12 Camavinga, 18 Tchouaméni, 10 Modric, 8 Kroos, 15 Valverde, 20 Vini Jr, 9 Benzema

Técnico: Carlo Ancelotti

Al-Hilal: 1 Al-Mayouf, 66 Abdulhamid, 20 Jang Hyun-Soo, 5 Al-Boleahi, 4 Khalifah Al-Dawsari, 6 Cuéllar, 28 Kanno, 19 Carrillo, 29 Salem Al-Dawsari, 10 Vietto, 17 Marega

Técnico: Ramón Díaz

Arbitragem: Anthony Taylor,árbitro; Gary Beswick, assistente; Adam Nunn, assistente; Ning Ma, quarto árbitro