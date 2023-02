Flamengo tem vitória contra Al Ahly na despedida do Mundial de Clubes

Tânger/Marrocos - A disputa pelo 3º lugar do Mundial de Clubes, que aconteceu no estádio de Tânger, neste sábado, dia 11, teve um primeiro tempo que terminou com o placar de Flamengo 1 x 1 Al Ahly. A segunda etapa foi mais bem aproveita pelo rubro-negro que ganhou com o placar de 4 a 2.

A movimentação do placar aconteceu aos 9 minutos do primeiro tempo, quando Gabigol cobrou pênalti e converteu a favor do Flamengo. O Al Ahly correu e conseguiu empatar, aos 36 minutos, em jogada finalizada por Abdelkader.

No início da etapa final, aos 14 minutos, o Al Ahly conseguiu seu segundo tento, com finalização de jogada feita - novamente - por Abdelkader e o placar virou para Flamengo 1 x 2 Al Ahly. A busca pelo empate feita pelo Flamengo terminou aos 31 minutos, quando Pedro chuta e o goleiro El Shenawi não consegue defender. Tudo igual com o placr de 2 a 2.

O Flamengo começou a gostar do jogo e, aos 39 minutos, Gabigol cobra pênalti e converte em gol. O rubro-negro fica na vantagem com o placar de Flamengo 3 x 2, o Flamengo queria mais e Pedro marcou o quarto gol aos 45 minutos do 2º tempo, que teve acréscimo de mais 13 minutos.

O goleiro do Flamengo, Santos, foi um dos destaques do jogo pelas boas defesas que fez, mesmo tendo suas traves vazadas em outras oportunidades.