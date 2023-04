Real goleia Valladolid com gol de Rodrygo e hat-trick relâmpago de Benzema

SÃO PAULO/SP - O Real Madrid goleou o Valladolid, por 6 a 0, neste domingo (2), com show de Benzema e gol de Rodrygo.

O Real Madrid abriu o placar com Rodrygo, mas o dia foi de Benzema, que anotou um hat-trick em sete minutos. Asensio e Lucas Vázquez fecharam a conta.

Cinco dos seis gols tiveram participação de jogadores brasileiros. Rodrygo foi à rede uma vez e deu duas assistências. Vinícius Jr deu dois passes para tentos de Benzema.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 59 pontos, ocupa a vice-liderança do Espanhol e se manteve 12 atrás do Barcelona, que lidera o torneio.

A partida foi acompanhada de perto por Ronaldo Fenômeno, ex-jogador do Real e que é o maior acionista do Valladolid.

Real dominou primeiro tempo

O Real Madrid foi o dono do primeiro tempo do jogo no Santiago Bernabéu. Os Merengues até levaram um susto com uma bola na trave, mas encaminharam a vitória com quatro gols em pouco mais de 10 minutos, todos eles com participação de brasileiros.

Na etapa final, o Real Madrid somente controlou o jogo, e Ancelotti deu rodagem a jogadores menos utilizados. O time da capital espanhola ainda conseguiu ampliar a vantagem já na reta final do confronto.